دبلوماسي: نريد أن نعلم أشقاءنا السودانيين أن الولاء الأوحد للبلد وليس للعائلة

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إننا نريد أن نعلم أخواتنا السودانيين، أن مصر القديمة قدم التاريخ تجعل الولاء الأوحد للراية الواحدة وللبلد وليس للعائلة والقبلية، موكدًا أن اتحاد المستثمرين العرب كلفنا من الجامعة العربية منذ سنوات بتشجيع الاستثمار بجنوب السودان.

4.5 مليون سوداني يقيمون في مصر يعيشون حياة كاملة

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن 4.5 مليون سوداني يقيمون في مصر، يعيشون حياة كاملة ولا يشعرون أنهم غرباء، وكأنهم في بلدهم الأصلي، موضحًا أن مصر تقدم الكثير لدولة السودان الشقيق، شمالها وجنوبها شرقها وغربها ونرجو منهم النمو والرخاء.

دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأن دورنا في السودان لا يقل أهمية عن دورنا في فلسطين، التي تعد مشاكلها واضحة المعالم، وهناك عدو محتل يمارس سلطات الاحتلال، ومشكلة شمال السودان، الجهة الوحيدة تهتف لعالم واحد وهي الجيش الذي انقسم على نفسه ونقدم النُصح والمساعدات لكي نضمن أن البلد الشقيق، يعيش عيشة طيبة، لأن تهديد الأمن السوداني هو تهديد للأمن القومي المصري.