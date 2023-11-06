9 أطعمة يحذر الأطباء من تناولها ليلا.. بينها اللبن الرائب

رغم حرص الكثيرين على تناول الأطعمة الصحية وذلك لراحة المعدة والابتعاد عما يؤرقها ويسبب قلة النوم، إلا أن البعض يتناولون أطعمة وفواكه لا يجب تناولها قبل الذهاب إلى الفراش، إذ تتسبب في أرق، فضلا عن أمراض القولون العصبي وحرقة المعدة، وفق الدكتورة دعاء محمد، أخصائي التغذية العلاجية.

أبرز الأطعمة التي لا يجب تناولها ليلا

وأوضحت «محمد»، لـ«الوطن»، أبرز الأطعمة التي لا يجب تناولها ليلا، ومنها ما يلي:

1- الموز:

نصحت أخصائي التغذية العلاجية بتجنب تناول الموز قبل النوم مباشرة؛ إذ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، لكن تناوله ليلا يسبب عسر الهضم.

2- الأطعمة المقلية

تناول الأطعمة المقلية قبل النوم أو في الليل يسبب ارتجاعا حمضيا في الجسم، ويؤثر بالسلب على الجسم، ومن بينها منتجات اللحوم والألبان والمخبوزات.

3- الأطعمة الحمضية

قالت أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الأطعمة الحمضية يؤدي إلى الشعور بالأرق.

4- الآيس كريم

لا يجب تناول الآيس كريم ليلا لاحتوائه على السكريات والدهون المشبعة، فضلا عن المواد المضافة التي تجعله خيارا ليس مثاليا للتناول قبل النوم، كما أنه يمكن أن يتسبب في زيادة الوزن.

5- اللبن الرائب

يفضل الابتعاد عن تناوله قبل النوم أو في الليل رغم أنه يعتبر مليئا بالفيتامينات، وذلك لأنه يسبب أرقا بسبب طبيعته البادرة، لذلك يجب تناوله نهارا لتحسين عملية الهضم.

6- الأطعمة الغنية بالدهون والسكر

نصحت أخصائي التغذية العلاجية، بعدم تناول الجبن والمقرمشات ليلا لاحتوائها على مواد غنية بالدهون وتؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

7- الأطعمة الدسمة تسبب صعوبة في النوم، فضلا عن عسر هضم ومشكلات في المعدة بسبب استمرار الجهاز الهضمي في العمل طويلا لهضمها.

8- التفاح وبعض الفواكه المليئة بالكربوهيدرات والسكر

يعد التفاح من بين الفواكه التي ينصح بعدم تناولها ليلا لأنها تزيد من نسبة السكر في الدم وتؤثر على النوم، فضلا عن أنها تسبب الإمساك.

9- الفواكه المجففة

يجب الابتعاد عن تناول الفواكه المجففة ليلا لاحتوائها على كميات عالية من الكربوهيدرات والسكر الذي يمنع إنزيمات المعدة من تفكيكها بسهولة.