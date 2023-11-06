قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة جمصة في محافظة الدقهلية لمدة 12 ساعة يوم الجمعة المقبل 10 أكتوبر من الساعة 6 مساء، وتعود صباح يوم السبت 11 أكتوبر في الـ6 صباحا.

قطع المياه بالدقهلية غدا

وأشارت شركة المياه في بيان لها أنه يجري قطع المياه عن بعض المناطق في جمصة لمدة 12 ساعة وهي: «المنطقة الصناعية، السجن العمومي، الأمن المركزي بجمصة، وبعض قرى بلقاس زيان، الطريق الجديد، السلسول».

سبب قطع المياه بالدقهلية

وأشارت الشركة إلى أنه يجري قطع المياه في مناطق جمصة لمدة 12 ساعة نظرا لقيام بتنفيذ أعمال صيانة على خط قطر 600 مم بجمصة.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.