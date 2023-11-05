أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف اليوم للصيانة.. 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف، اليوم الأحد، لإجراء أعمال التطهير اللازمة بالمحطات وخزانات المياه.

أماكن ومواعيد قطع المياه في بني سويف اليوم الأحد

وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أماكن قطع المياه، حيث من المقرر قطعها من الساعة 3 عصر اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 وحتى الساعة 3 فجر غدا الاثنين، لمدة 12 ساعة، وذلك للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه عزبة بشرى.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الانقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، نظرا للقيام بأعمال الصيانة والتطهير اللازمة، لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه نقية

وأشارت الشركة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وتجري شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، أعمال التطهير اللازمة، لضمان عمل المحطات بالشكل المطلوب وفي إطار رفع الخدمة بتلك المحطات.