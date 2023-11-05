أماكن ومواعيد قطع المياه في 3 مدن بالمنوفية غدا للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب في المنوفية، قطع المياه عن مدينتي تلا وشبين الكوم وقرى بمركز قويسنا، غدا الاثنين، حيث يتم العمل على غسيل الشبكات وإجراء الصيانات الدورية في المدن والقرى، وفق الخطط الدورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين على مستوى المحافظة.

مواعيد قطع المياه في محافظة المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا الاثنين عن مدينة تلا وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهراً، من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه غدا الاثنين، عن قريتي بجيرم وقويسنا البلد بمركز قويسنا، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءا من نفس اليوم، لإجراء أعمال غسيل الشبكات والخزانات وصيانة وتركيبات بمحطة رفع بجيرم الأمر الذي يستلزم قطع المياه بقريتى بجيرم وقويسنا البلد .

خريطة قطع المياه غدا في مدن وقرى المنوفية

وكانت الشركة قد أعلنت صباح اليوم، عن قطع المياه غداً الاثنين، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأهابت شركة مياه الشرب في المنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات وكافة الجهات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترات المذكورة في مواعيد قطع المياه في عدد من المدن والقرى في المنوفية.