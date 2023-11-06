وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بمستشفى أبو كبير المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى أبو كبير المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بها.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى أبو كبير

وشملت زيارة وكيل وزارة الصحة، متابعة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، كما تفقد الأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية ببعض الأقسام، نظرًا لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، منها قسم الحضانات.

ووجه شوقي، بعض الملاحظات لإجراء تعديلات لتنظيم العمل بالمكان البديل، بما يتناسب مع معايير مكافحة العدوى، قبل بدء التشغيل الفعلي واستقبال الحالات به، وذلك تنفيذًا للتعليمات السابقة بعدم دخول أي حالات جديدة لقسم الحضانات لحين الانتهاء من نقلها في المكان البديل.

التأكد من تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة

كما تفقد وحدة العناية المركزة للجهاز الهضمي، التي تم تطويرها ورفع كفاءتها خلال الفترة الماضية، بقدرة استيعابية 14 سريرا، وتفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة السجلات الطبية لهم، والتأكد من جودة الخدمة واستكمال كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من تطبيق نظام الجودة 5S بالعناية المركزة بكفاءة، متفقدًا وحدة التعقيم.

وناقش شوقي، تسكين بعض الأقسام الإدارية بالمستشفى، في الأماكن البديلة، ونقل مخازن الأدوية، في الأماكن المناسبة لها بما يتناسب مع معايير السلامة والصحة المهنية، وتحقيق السيولة المطلوبة، والاستغلال الأمثل للأماكن المتاحة، نظرًا لضيق الأماكن، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد للمستشفى، الذي تم دعمه من قبل وزارة الصحة والسكان، تنفيذًا لتعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بعد زيارته الأخيرة للمستشفى، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.