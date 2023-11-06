الكرملين يوضح موقف بوتين من الترشح في الانتخابات الرئاسية الروسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم تصدر حتى الآن عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي تصريحات بشأن قراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

عدم الإعلان عن الحملة الانتخابية

وأشار المتحدث الروسي في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) اليوم الاثنين إلى أنه لم يتم بعد الإعلان عن الحملة الانتخابية المقبلة في روسيا.

حديث عن قرار بوتين

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام عالمية أن الرئيس بوتين اتخذ فعلا القرار بخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف المتحدث الروسي: «لم يدل الرئيس بوتين بأي تصريحات حتى الآن في هذا الشأن ولم يتم الإعلان عن الحملة نفسها رسميا بعد».