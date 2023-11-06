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الممثلة الأمريكية أنالين ماكورد تزور معبد الكرنك: «أعشق مصر»

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
06:39 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
أنالين ماكورد

أنالين ماكورد

زارت الممثلة الأمريكية، أنالين ماكورد، اليوم الاثنين، معبد الكرنك، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية في المعبد، على هامش زيارتها لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في الأقصر.

تحقق حلمها

وقالت ماكورد إن حلمها قد تحقق بزيارة المعبد، إذ إنها قرأت الكثير عن معبد الكرنك وعن تاريخ الملك رمسيس الثاني، معبرة عن انبهارها بالمعبد والبحيرة المقدسة لكن أكثر من أثار إعجابها، هو معبد بتاح، نظرا لتواجد تمثال المعبودة سخمت بهيئة كاملة، وكذلك معبد خنسو الذي يتميز بالاحتفاظ بألوانه الزاهية.

المرة الثالثة في عام واحد

وأضافت: «أعشق مصر عامة والأقصر بالتحديد، وهذه المرة الثالثة لي في مصر والأقصر، في عام واحد، فقد زرتها في يناير ويونيو ونوفمبر الجاري، كما أعشق الحضارة الفرعونية، وخاصة الزي الفرعوني والإكسسوارات، والذي ارتديه دوما عند زياراتي، كما أحب مشروب النعناع المصري».

يضم عدة معابد 

ويقع معبد الكرنك في الجهة الشمالية من المحافظة على مساحة نحو 100 فدان، ويضم عدة معابد، أشهرها معبد آمون، وخونسو، والأخ منو، وبتاح، كما يشتهر بوجود البحيرة المقدسة والجعران المقدس.

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