في العيد الـ14..جامعتان حكوميتان غيرتا شكل الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، خلال 5 أعوام الماضية، إنشاء جامعتين حكوميتين ساهمت في تقديم خدمة تعليمية متميزة وتقليل اغتراب الطلاب، إذ كانت المحافظة تعاني من عدم وجود جامعات فيها، حتى أنشئت جامعة الأقصر 2019، تبعتها جامعة طيبة التكنولوجية عام 2022، وفقا لبيان صادر عن محافظة الأقصر.

جامعة طيبة التكنولوجية

وتنتهج الجامعات في الأقصر أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل.

مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر

تقع الجامعة في مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر على مساحة 130 ألف متر مربع، تضم كليات، تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تطرح برنامجًا تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية والتي تطرح برنامج تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر وتكنولوجيا الخدمات الفندقية.

معامل وورش

كما تضم 3 معامل كيميائية، بالإضافة إلى معامل الحاسوب، و4 ورش نجارة و4 قاعات تدريسية و4 مدرجات، و5 ملاعب خماسية ومتعددة، ومسجد ومسرح ومطعم وكافيتريا وفندق تعليمي ومطعم تعليمي، بالإضافة إلى سكن الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وتمنح الجامعة الماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وبدأت الدراسة في الجامعة في سبتمبر 2022.

جامعة الأقصر

بحثًا عن الابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والتنمية المجتمعية المستدامة على المستويين المحلي والدولي، وتحقيقاً لحلم كان يراود سكان الأقصر خاصة بعد فصل محافظة الأقصر عن قنا عام 2009، فتم تأسيس فرع لجامعة جنوب الوادي في الأقصر.

وجاءت ثورة 30 يونيو 2013، وحققت الدولة رغبة الجميع، إذ اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإنشاء جامعة مستقلة لجامعة الأقصر، وصدر القرار 1481 لعام 2019.

7 كليات

تعد الجامعة احدي إنجازات 30 يونيو في الأقصر، وضمن المشروعات الرئاسية التعليمية المهمة في المحافظة، وضمت 7 كليات، هي: الفنون الجميلة أقدم الكليات وهي نواة تأسيس الجامعة، وتباعا كلية السياحة والفنادق والألسن والآثار والحاسبات والمعلومات وأخيرا كليات الطب والعلوم.