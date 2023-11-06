محافظ الإسماعيلية: لا تسامح مع التعدي على الرقعة الزراعية

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن نجاح حملة في قرى مركز ومدينة الإسماعيلية في إزالة 41 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و12 قيراطا ضمن حملات الإزالة المستمرة طوال شهر نوفمبر.

وأضاف شريف بشارة في بيان صحفي، أن التعديات كانت عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، حفاظًا على الرقعة الزراعية من التبوير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

محافظ الإسماعيلية: محاسبة أي مسؤول يقصر في تنفيذ الحملات

وقال محافظ الإسماعيلية أن الحملات المكبرة تتم بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، مشددًا على أنه لا تسامح أو تقاعس في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأضاف أن التعامل سيكون بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، حيث تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لمنع التعدي على الرقعة الزراعية باعتبارها حق أصيل للأجيال القادمة.

متابعة مستمرة للحملات في الإسماعيلية

ووجه المحافظ، بالإزالة الفورية لأي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي.