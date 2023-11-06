مقصلة ثلاثية وعقوبات مغلظة وعقدة حمراء.. ماذا يحدث في الأهلي والزمالك؟

لم يمر سوى شهرين فقط على انطلاق الموسم الكروي الجديد، حتى ضربت الأزمات القلعتين الأكبر في الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، ليجدا أنفسهما في مهب الريح وسط مطالب الجماهير بالمنافسة على كافة الألقاب المحلية والقارية.

أزمات عاصفة تضرب القطبين.. ماذا يحدث في الأهلي والزمالك؟

البداية كانت مع نادي الزمالك الذي لم يمر سوى أيام قليلة على انتخاب مجلس جديد له برئاسة حسين لبيب حتى وجد نفسه مجبرا على اتخاذ قرارات عاصفة من أجل فرض الانضباط داخل الفريق الكروي.

قبل ساعات من مباراة الزمالك وزد، كان معسكر الفارس الأبيض مشتعلا، بعدما قرر الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري الخروج عن النص، وترك فندق إقامة الفريق والخروج دون إذن مسبق، ليتم استبعادهم من اللقاء الذي خسره الأبيض بهدفين لهدف.

قرارات صارمة في الزمالك وأزمة في الأهلي

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل جاءت القرارات الصادمة بتجميد الثلاثي وعرضه للبيع في انتقالات يناير لتهز القلعة البيضاء، تزامنا مع إعلان إقالة المدير الفني للفريق خوان كارلوس أوسوريو في ظل تراجع النتائج.

ومن القلعة البيضاء إلى الحمراء، لم يختلف الأمر كثيرا، بعدما ضربت أزمة مبكرة الفريق، كان بطلها محمد مجدي أفشة، بعد تصرفه غير اللائق تجاه المدير الفني للفريق مارسيل كولر، خلال استبداله بمباراة المارد الأحمر أمام المقاولون.

عقوبة مغلظة قررها خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، وأعلن عنها بشكل رسمي، ليضع أفشة نفسه وسط نيران انتقادات جماهير الأهلي، بعد إثارته أزمة غير مبررة داخل الفريق.

ضياع بطولتين قاريتين متتاليتين من الأهلي بخسارة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وتوديع الدوري الأفريقي من نصف النهائي على يد صن داونز، وجه أصابع الاتهام إلى أزمة المهاجم التي اعتبرتها جماهير الأهلي «عقدة ليس لها حل» داخل الفريق حتى الآن.

موجة من الانتقادات واجهها قرار التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق، وصاحب الـ35 عاما، والذي أثبت أن نظرية المنتقدين صحيحة، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده خلال المباريات التي شارك بها.

وتنتظر جماهير الأهلي فترة انتقالات يناير بفارغ الصبر؛ أملا في إيجاد مارسيل كولر للقطعة الناقصة في صفوف المارد الأحمر، والتعاقد مع مهاجم سوبر من أجل المنافسة على كافة الألقاب الموسم الجاري.