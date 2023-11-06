مرشحان ينتظران الموافقة لخلافة أوسوريو في الزمالك.. من الأقرب؟

تزدحم طاولة الزمالك بملفات لمدربين عدة، ينتظرون إشارة البدء، للتحرك نحو الزمالك، والحصول على فرصة خلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي ودع القلعة البيضاء، عقب خسارة على يد الصاعد حديثًا زد، لينهي رحلته قبل اكتمالها.

خليفة أوسوريو في الزمالك

لا يخفى أن الحصول على مقعد لتدريب الزمالك، أحد أكبر أندية الدوري وإفريقيا، حلمًا لأي مدرب داخل القارة السمراء أو مر عليها يومًا، لذلك دائمًا يكون الخيار الأقرب لأسماء خاضت التجربة في وقت سابق، ولديها اتساق مع طريقة اللعب في إفريقيا والدوري الممتاز.

بيتسو موسيماني على رأس قائمة طويلة تردد اسمها، لتدريب الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو، باعتباره الأكثر معرفة بطبيعة القارة السمراء، ما برهن عليه في إنجازاته التي حققها رفقة صن داونز، وعاد ليكررها مع الأهلي، خلال ما يقارب العامين.

هل يقترب موسيماني من تدريب الزمالك؟

رغم تأكيدات إدارة الزمالك عدم الدخول في مفاوضات فعلية مع بيتسو موسيماني، إلا أن التقارير الإعلامية تؤكد وجود موسيماني ضمن حسابات مجلس إدارة القلعة البيضاء؛ لخلافة أوسوريو، إذ قال الإعلامي سيف زاهر إنّ الاتصالات بدأت بالفعل لضم المدرب الجنوب إفريقي الذي يعاني من وعكة صحية في الوقت الحالي.

نبيل معلول مدرب الترجي السابق، تحدث عن إمكانية تدريب الزمالك، خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو، بالتأكيد على أن شرطه في قبول أي عرض تدريب، هو تولي مهمة ناد قادر على تحقيق البطولات، لكن حتى تلك اللحظة لم تحدث أي مفاوضات رسمية مع المدرب، ويظل أحد الأسماء المطروحة، باعتباره يملك سجل استثنائي من الإنجازات على مستوى إفريقيا.

الإعلامي أحمد شوبير، كشف النقاب عن خليفة خوان كارلوس أوسوريو المرتقب، بتأكيد أن الزمالك بصدد التعاقد مع مدرب أجنبي، ما يعني أن الخيارات المحلية غير مطروحة على طاولة مجلس إدارة النادي في الوقت الحالي، ما يتوافق مع تلميح الإعلامي هاني حتحوت قبل أيام قليلة، باقتراب مدرب إيطالي من تدريب الفريق، وذلك قبل قرار الإقالة الرسمي.