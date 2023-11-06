معهد البحوث الفلكية يكشف موعد بداية شهر جمادى الأول

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية شهر جمادى الأول 2023 للعام الهجري 1445، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي، موضحا أن غرة شهر جمادى الأول 1445 هجريا، سيكون يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 الجاري على أن يكون عدد أيامه 29 يوما.

استطلاع الهلال

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ما يتم الكشف عنه من مواعيد يكون وفقا للحسابات الفلكية، وأن الرأي النهائي يكون لدار الإفتاء المصرية، مشيرا إلى أن استطلاع هلال شهر جمادى الأول سيكون يوم 13 نوفمبر الجاري بالتنسيق بين اللجان العلمية في المعهد واللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.