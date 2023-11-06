«روتاري مصر» يبحث مع القنصل الفلسطيني بالإسكندرية إرسال مساعدات لأهل غزة

استقبل السفير رأفت بدران، القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، وفدا من روتاري مصر، إحدى منظمات المجتمع المدني، وتشكل الوفد من أيمن نزيه محافظ روتاري مصر، والدكتور عبدالرحمن الصوراني مساعد المحافظ، وأمين صندوق لجنة الإغاثة بروتاري مصر، والدكتورة جاكلين ويلسون، رئيس لجنة الإغاثة، وغادة شهوان رئيس العلاقات العامة للجنة الإغاثة.

في بداية اللقاء عرف الوفد مهام الروتاري ودورها في مساعدة المجتمع كإحدى أهم منظمات المجتمع المدني، وقدم الوفد العزاء في شهداء شعبنا الفلسطيني جراء الحرب الإجرامية على قطاع غزة وأكدوا على تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

خطط لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني

واقترح أعضاء الوفد عدة خطط لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني سواء من خلال البروتوكلات مع المنظمات الدولية لمساعدة أهلنا في قطاع غزة ودراسة كيفية تقديم الدعم لأبناء شعبنا من قطاع غزة المتواجدين بالإسكندرية.

القنصل الفلسطيني بالإسكندرية يثمن دور الشعب والقيادة المصرية

ومن خلاله ثمن السفير بدران، مبادرة روتاري مصر، لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني ودور الشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.