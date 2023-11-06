حملات لإزالة القمامة لاستعادة الوجه الحضاري بمحافظ الإسماعيلية

وجه اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء القرى والأحياء باستمرار الحملة المكبرة التي أطلقتها المحافظة، لإزالة أي تكدسات للقمامة والرتش بنطاق قري وأحياء ومراكز المحافظة.

وقال اللواء شريف بشارة، في بيان صحفي، إن الحملات تستهدف إعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وإزالة أماكن تكدسات القمامة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

ونجحت الحملة في مركز ومدينة القنطرة غرب بالتنسيق مع الإدارة الصحية في تعقيم وتطهير صناديق القمامة بمنطقة شارع العريش، وسط البلد بنطاق المدينة القديمة وشوارع التحرير، الجيش، الثورة، أسيوط، العريش، المعهد الأزهري، سوق الأربعاء التابعين للمدينة القديمة.

حملات لرفع القمامة بالقرى

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية حملة نظافة عامة نجحت في رفع 153 طنا من القمامة والمخلفات من المدينة وقرى سرابيوم، كسفريت، أبوسلطان، و هويس سرابيوم.

ونفذت إدارة الأزمات والكوارث عملية ردم وتسوية هبوط بطريق الترعة من الجهة الغربية، وذلك في قرية الهويس، فيما تم صيانة كشافات الإنارة، وشد 2000 متر من الأسلاك الكهربائية في منطقة مقابر منشية السلام في قرية أبوسلطان.

ونفذ مركز ومدينة القنطرة حملة نظافة عامة استهدفت رفع 52 طنا من القمامة والمخلفات من المدينة وقرية الرياح، فيما تم شد أسلاك كهربائية في قرية البياضية وذلك في منطقة أبونجيب.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في رفع 93 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة، كما تم رفع مخلفات القمامة من قرى «السبع آبار الغربية، أبوصوير البلد، السبع آبار الشرقية، المنايف، المحسمة الجديدة، والواصفية وصيانة 57 كشاف إنارة بقرى المحسمة الجديدة، الواصفية، السبع آبار الغربية، أبوصوير البلد، والسبع آبار الشرقية».