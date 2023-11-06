أوبريت «راجعين» يقترب من تحقيق مليوني مشاهدة على يوتيوب

اقترب أوبريت راجعين الذي يدعم القضية الفلسطينية من تحقيق مليوني مشاهدة عبر اليوتيوب بعد 5 أيام من طرحه.

أوبريت راجعين

ونال أوبريت راجعين إشادات العديد من النقاد والجمهور لما يحمله من رساله تضامن ودعم مع أهل غزة وضم الأوبريت عددا كبيرا من نجوم الفن وهم من دولة فلسطين، كل من زين وعمر رمال وعصام النجار وسيف شروف ودانا صلاح ووسام قطب، ومن الأردن سيف بطاينة، ومن الكويت فورتيكس، ومن السودان دافنشي، ومن ليبيا فؤاد جريتلي، ومن المغرب سمول إكس، ومن تونس بلطي نورودو، ومن الإمارات غالية شاكر، والثنائي إليانج وراندر من اليمن والسعودية.

كلمات أوبريت راجعين

وتقول كلمات أوبريت راجعين: «فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد.. فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر، ياما قلنا بكرا أحلى بس لا ما شفنا إلا قهر.. طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير، حتى نحكي لا ممنوع، سجن حدود وسجن بتعذيب.. وذنبه إيه الطفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين».