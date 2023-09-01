تحذيرات روسية من فيروسات مصطنعة تنتشر في العالم قريبا

حذر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من ظهور فيروسات جديدة مصطنعة، ليست ذات منشأ طبيعي في العالم.

روسيا الاتحادية ودول أخرى تتابع ما يحدث عن كثب

ونقلت روسيا اليوم عن مدفيدف أن روسيا الاتحادية ودولا أخرى تتابع ما يحدث عن كثب مؤكدًا أن الفيروسات الجديدة لا يمكن أن تكون ذات منشأ طبيعي فحسب، وإنما أيضا ذات أصل مصطنع.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي من النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، متهمًا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنهم أنشأو العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية المتخصصة حول روسيا.

الحصول على أدلة حول هذا النشاط العدائي الأمريكي خلال عملية بحث خاصة

وشدد على أنه تم الحصول على أدلة حول هذا النشاط العدائي خلال عملية بحث خاصة، مطالبًا بضرورة الانتباه قدر الإمكان لمثل هذه التهديدات الخارجية والتأكد من جاهزية روسيا التكنولوجية لظهور وانتشار أي إصابات جديدة.

ولفت إلى أن هناك مشروع روسي لإنشاء منصة علمية وتكنولوجية روسية من المفترض أن تسمح بالاستجابة السريعة لظهور وانتشار الإصابات الجديدة بالفيروسات.