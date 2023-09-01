تحذير من ظهور فيروسات جديدة في العالم.. «قد تكون مصنعة»

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، من ظهور فيروسات جديدة مصنعة، ليست ذات منشأ طبيعي، في العالم، مؤكدا أن روسيا ودولا أخرى تتابع ما يحدث عن كثب.

وقال «مدفيديف» في افتتاح اجتماع هيئة مجلس رئاسة روسيا الاتحادية للعلوم والتعليم، إن الفيروسات الجديدة لا يمكن أن تكون ذات منشأ طبيعي فحسب، وإنما أيضا ذات أصل مصنعة، لافتا إلى أن روسيا كغيرها من الدول الأخرى، تتابع ما يحدث عن كثب، بحسب قناة «روسيا اليوم».

البنتاجون أنشأ العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية

كما نوه «مدفيديف» بمخاوف روسيا بشأن النشاط البيولوجي العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي، مشيرا إلى أن البنتاجون أنشأ العشرات من المختبرات والمراكز البيولوجية المتخصصة حول روسيا.

وأردف قائلا: «على الرغم من كافة السيناريوهات التي تقول بإن كل هذا ذو طبيعة علمية بحتة أو أنه يهدف إلى تحقيق الرفاهية على المستوى الوبائي للبشرية، فإننا ندرك أن هذا، بعبارة ملطفة، ليس صحيحا».

وأضاف: «ومن الواضح أنه تم الحصول على أدلة حول هذا النشاط العدائي خلال عملية بحث خاصة»، وحث على ضرورة الانتباه قدر الإمكان لمثل هذه التهديدات الخارجية والتأكد من جاهزية روسيا التكنولوجية لظهور وانتشار أي إصابات جديدة.