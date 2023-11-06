تشغيل الآبار بالكهرباء بـ3 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت غرفة عمليات محافظه جنوب سيناء، أنه سيجري تعديل تشغيل الأبار الخاصة بالتجمعات التنموية بالمحافظة لتعمل بالكهرباء والاستغناء عن المولدات التي تعمل بالديزل، نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل والاستمرارية.

مواعيد تشغيل الكهرباء بالتجمعات

جاء هذا بناء على التوجيهات الصادرة بهذا الشأن وبناء على طلبات السادة المنتفعين بالتجمعات التنموية داخل مدن محافظة جنوب سيناء، بتعديل التشغيل بالكهرباء بالتجمعات «وادي سعال والسحيمي والحمة» بمدن سانت كاترين ورأس سدر، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

- يوم الأحد الموافق 12/11/2023 لبدء تشغيل الأبار بالكهرباء بتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين.

- يوم الأربعاء الموافق 15/11/2023 بدء تشغيل الأبار بالكهرباء بتجمع السحيمي بمدينه رأس سدر.

- يوم الخميس الموافق 16/11/2023 بدء تشغيل الأبار بالكهرباء لتجمع الحمه بمدينه رأس سدر.

ميعاد تواجد المنتفعين داخل التجمعات

وأهابت المحافظة بضرورة تواجد جميع المنتفعين بالتجمعات التي أعلنت عنها خلال 72 ساعة قبل المواعيد المحددة، قرين كل تجمع، وفي حال عدم الحضور خلال الموعد المحدد سوف يجري اتخاذ كل الإجراءات القانونية دون أدنى مسؤولية على المحافظة وسوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الأبار بالكهرباء لباقي التجمعات تباعا.