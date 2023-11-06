«شوشة» للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء: «كل طلباتكم مجابة»

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، للفلسطينيين العالقين في شمال سيناء خلال زيارة للوحدات السكنية التي وفرتها المحافظة لهم في حي السبيل بالعريش: «أنتم في بلدكم الثاني مصر، وكل طلباتكم مجابة، وتوجيهات الرئيس السيسي هي تقديم كل الخدمات لكم مهما كانت التكاليف».

إنشاء قاعة خدمات

وأشار المحافظ إلى إنشاء قاعة خدمات وتزويدها بشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية، بجانب إدخال خدمات الإنترنت إلى الوحدات السكنية، واستكمال باقي التجهيزات الضرورية.

ووجه المحافظ الشكر للشعب المصري عامة وأهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الأزمة، بجانب الشكر للجمعيات الأهلية على الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.

بدورهم وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كل الخدمات لهم.

وكان المحافظ قد زار نادي اتحاد سيناء، والذي تم تزويده بـ50 سريرا بمشتملاتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين بعد تمام الشفاء وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، إذا استلزم الأمر في وجود طاقم تمريض على أعلى مستوى.

وحدات سكنية للأشقاء الفلسطينيين

وخلال زيارته إلى الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للأشقاء الفلسطينيين بالعريش تفقد المحافظ الوحدات السكنية ولقاء الأشقاء الفلسطينيين للتعرف على الاحتياجات والمطالب بجانب تفقد المطبخ الذي يتم فيه إعداد الوجبات الغذائية لهم.