محافظ شمال سيناء: جاهزون لاستقبال أكبر عدد من المصابين الفلسطينيين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم تخصيص الدور الأرضي من مقر أحد نوادي الشباب في العريش لكبر مساحته الكبيرة وتكونه من طابقين، لعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين، بوضع 50 سريرا لاستشفاء المصابين، واستقبال حالاتهم.

عبد الفضيل: هناك توقعات بزيادة عدد الجرحى بسبب نقص الاحتياجات

وأضاف «عبد الفضيل» خلال حواره على «إكسترا نيوز»، أن هناك توقعات بزيادة عدد الجرحى، بسبب نقص الاحتياجات في غزة، وخروج بعض المستشفيات عن الخدمة، والأهم أنه لا يوجد وقود، لتشغيل المستشفيات والأجهزة الطبية.

لدينا جميع الاحتياطات لاستقبال عدد أكبر من المرضى

وتابع عبد الفضيل: «لدينا جميع الاحتياطات، التي تم وضعها، في حالة استقبال عدد كبير من الجرحى والمصابين».