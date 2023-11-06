مستشار «أبو مازن»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة تطهير عرقي في فلسطين

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب حرب إبادة مستمرة ومتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وهي حرب تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة، وإسرائيل أعلنت عن نيتها وهدفها منذ اليوم الأول للعدوان، عندما تحدث نتنياهو بشكل واضح ووقح، مطالبا أهالي قطاع غزة للخروج للجنوب.

النية الحقيقية لإسرائيل

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الجنوب يعني مصر، وهذا يكشف النية الحقيقية التي تسكن قلوب ومشاعر الاحتلال الإسرائيلي بأنهم لا يريدون أن يروا فلسطينيا على أرض فلسطين، ويريدون أرضا بلا شعب، كما كان يرددون منذ القدم عندما انطلقت الفكرة الصهيونية، هذا هو الهدف ولذلك يرتكبون كل هذه الجرائم والفظائع والمذابح وحرب التطهير العرقي التي يمارسونها من أجل تحقيق هذا الهدف.

إفشال مخطط التهجير

وأوضح أن الذي صدمهم في هذا الإطار هو إصرار الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وإصرار القيادة الفلسطينية على إفشال مخطط التهجير، والموقف الصارم من الدول العربية وتحديدا من مصر والأردن وهما الدولتان المحاذيتان لفلسطين.