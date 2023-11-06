رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال سلام فياض رئيس وزراء فلسطين الأسبق في حديثه للقاهرة الإخبارية، إنه على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها بقطاع غزة، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة، وأولويتنا الحالية وقف إطلاق النار في القطاع.

إدانة الدعوات الاستيطانية لوزير مالية دولة الاحتلال

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أدانت الدعوات الاستيطانية التي أطلقها وزير مالية دولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش لإنشاء ما أطلق عليه «مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية».

وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه الدعوات تعني سرقة المزيد من الأراضي، مشيرة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إلى أن الهدف من هذه الدعوات سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى المستوطنات كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية

وأكدت الوزارة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي كشفت عن نواياها بهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية التي تؤكد سياستها على الأرض بتدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.