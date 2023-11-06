خريطة ضعف المياه غدا بسوهاج لمدة 48 ساعة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، ضعف المياه غدا الثلاثاء بعدة قرى ونجوع بمركز جرجا لأعمال الصيانة، محددة مواعيد ضعف المياه وأماكن ضعف المياه ونصائح للمواطنين فترة ضعف المياه، حيث لن تصل المياه للأدوار العليا خلال فترة الصيانة.

أماكن ضعف المياه غدا

حددت شركة مياه سوهاج أماكن ضعف المياه، غدا الثلاثاء، بقرى الحوزة والمشوادي الشرقي والبوابة بمركز جرجا والقرى والنجوع التابعة لهم.

مواعيد ضعف المياه غدا

بينما موعد ضعف المياه غدا الثلاثاء من الساعة 1 صباحا وحتى 1 صباح الخميس المقبل، وذلك لأعمال الصيانة وتوسعات الشركة بمحطة مياه جرجا السطحية.

إجراءات مياه سوهاج بضعف المياه

وفرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج تلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، أوعلى الرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب، أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني وتجهيز سيارات مياه نقية مجانا لتلبية احتياجات المواطنين.