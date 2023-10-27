خريطة ضعف المياه عن عدة مناطق في سوهاج لمدة 14 ساعة.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمناطق الثقافة والمخبز الآلي، والحميات وشارع الجمهورية وشارع سيالة أولاد نصير اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء حتى الساعة 12 ظهر السبت 28 أكتوبر، لمدة 14 ساعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

ضعف المياه بسوهاج

وأضاف العضو المنتدب لمياه سوهاج، أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه سوهاج غرب السطحية.

وتتلقى الشركة شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس أب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

سيارات مياه مجانية بسوهاج

كما سيتم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا، يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.