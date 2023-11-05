ضعف المياه في عدة مناطق بسوهاج لمدة 48 ساعة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن ضعف المياه في الأدوار العليا بقرى الحوزة والمشوادي الشرقي والبوابة بمركز جرجا، الثلاثاء المقبل، من الساعة 1 صباحا وحتى 1 صباح الخميس المقبل، لأعمال الصيانة وتوسعات محطة مياه جرجا السطحية، بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة المياه.

خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125، أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني.

توفير سيارات مياه نقية

كما أكدت شركة المياه بسوهاج، تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إليها.