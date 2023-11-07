تخفيضات على أسعار اللحوم والبيض والخضار بالدقهلية

يرغب كثير من المواطنين في معرفة تخفيضات الأسعار في مختلف السلع المتوفرة بمحافظة الدقهلية في منافذ البيع المختلفة، بعد أن جرى تطبيق قرار رئاسة الوزراء بتخفيض الأسعار، وجرى إصدار قرار من محافظة الدقهلية بتخفيض الأسعار مرة أخرى.

تخفيضات على السلع بالدقهلية

وكانت محافظة الدقهلية، أعلنت عن تدشين مبادرة تخفيض الأسعار من خلال تخفيض الأسعار الخاصة باللحوم مرة أخرى، إذ جرى تخفيضها في المرة الأولى لتصل إلى 225 إلا أن المحافظة أصدرت قرار بتخفيضات تصل إلى 180 جنيه كيلو اللحم.

وتستعرض «الوطن» تخفيضات الأسعار في مختلف السلع ومنها:

- اللحوم من 225 جنيها إلى 180 جنيها

- العدس من 50 جنيها إلى 40 جنيها

- الخضروات بشكل عام، جرى تخفيض من 2 جنيه حتى 5 جنيها على الكيلو.

- الفواكه من 2 جنيه حتى 5 جنيه

- البيض إلى 125 جنيه للكرتونة

- الفاصوليا والخضار المجمد من 17 جنيها إلى 11 جنيها.

- الجبن من 35 إلى 30 جنيها وعلب التونة جرى تخفيضها من 25 و28 إلى 22 جنيه.

وتشمل التخفيضات مختلف السلع منها السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية والمعمرة بهدف التخفيف عن أعباء المواطنين.