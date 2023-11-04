محافظ القاهرة يفتتح معرضا لبيع السلع في عين شمس.. تخفيضات تصل لـ15%

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، معرضًا لبيع السلع الغذائية بسعر المصنع بعين شمس والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار «المنطقة الاستثمارية ببنها».

خطة محافظة القاهرة

وأشارمحافظ القاهرة إلى أن إقامة المعرض يأتي في إطار خطة محافظة القاهرة لنشر معارض ومنافذ بيع السلع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق ضمن «مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية» التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

حملات مكثفة

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

والمعرض المقام داخل مقر الشهر العقاري الجديد بعين شمس سيستمر لمدة 5 أيام ويشمل كافة السلع الأساسية والإستراتيجية خاصة السكر، الزيت، الأرز، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم الطازجة والمجمدة بمختلف أنواعها، المنظفات والصابون، المخبوزات والتي يجرى بيعها بأسعار الجملة مع عمل تخفيضات تتراوح بين 10% ـــ 15% عن أسعار الجملة التي يبيع بها المصنع.