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دقيقة حداد على شهداء غزة في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح

كتب:

محمود الرفاعي
08:19 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ

وقف حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، المقام بقاعة المجلس الأعلى للثقافة بالأوبرا، دقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة، قبل الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة المقامة تحت عنوان المسرح من أجل الإنسانية.

طلب هشام سليمان عضو اللجنة العليا للمهرجان من الجميع، الوقوف الدقيقة من أجل الدعاء لشهداء فلسطين وقطاع غزة.

مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

حضر المؤتمر سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، والمايسترو نادر عباسي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.

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