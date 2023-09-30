ليست سميحة أيوب وحدها.. شخصيات مصرية خلدت أسمائها في المناهج التعليمية

رحلة فنية طويلة ومميزة خاضتها الفنان سميحة أيوب، صاحبة لقب «سيدة المسرح العربي»، إذ استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير من مختلف الأجيال، لتظل عالقة في أذهانهم بأدوارها الفريدة وكلماتها المعبرة، وتكريما لذلك جعلتها وزارة التربية والتعليم جزء من المناهج التعليمية.

سميحة أيوب في المناهج التعليمية

ويتم تدريس جزء من السيرة الذاتية للفنانة سمحية أيوب في مناهج الصف السادس الابتدائي في كتاب المهارات والأنشطة، ضمن نشاط المسرح في مادة المهارات والأنشطة للطلاب، الأمر الذي جعل الفرحة والسعادة تسيطر على الفنانة القديرة.

ولم تكن الفنانة القديرة وحدها التي تم تدريسها في المناهج التعليمية، إذ سبقها كثيرون من المشاهير في كل المجالات، من السياسية إلى الاقتصادية، ومن الأدبية إلى الفنية، وحتى الرياضية، وهو ما نعرضه في التقرير التالي:

سميرة موسى

من ضمن الشخصيات المصرية المؤثرة التي وُضعت في المناهج التعليمية، الدكتورة سميرة موسي، عالمة الذرة، حيث تدرس سيرتها ضمن منهج اللغة العربية لإحدى الصفوف التعليمية.

ورحلت العالمة المصرية عن عالمنا في 5 أغسطس من عام 1952 بالولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 35 عاما، وحصلت على العديد من الجوائز.

طه حسين الأديب

طه حسين، من الشخصيات الملهمة التي تم تدرسيها في المناهج التعليمية، إذ وضعت مسيرته ضمن المنهج الأساسي لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لسنوات عديدة، حيث درس الطلاب قصته منذ أن ولد حتى أصبح عميد الأدب العربي وأحد أبرز المثقفين في مصر ومن أهم صناع نهضتها في القرن العشرين.

سيد درويش

الموسيقار سيد درويش، كان من ضمن الشخصيات التي تم تدريسها في المناهج التعليمية، حيث درست شخصيته في منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، ورصد المنهج أبرز المعلومات عنه حيث ولد في حي كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية عام 1892، وعمل في شبابه في مجال البناء ليوفر المال لأسرته قبل أن تكتشف مواهبه، وبعدها قدم مسيرة فنية رائعة من الألحان المختلف.

الدكتور مجدي يعقوب

الدكتور المصري والعالمي مجدي يعقوب، من ضمن الشخصيات المصرية التي تم أيضا تدريسها في المناهج التعليمية المصرية، إذ ظهر في منهج الصف الرابع الابتدائي بمقرر اللغة العربية، وهو يجيب على حوار أجري معه، وتتم دراسته لتعريف الطلاب بالجوانب الشخصية والمهنية للعالم العظيم.

اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح كان من ضمن الشخصيات المصرية التي تم تدريسها في المناهج المصرية حيث تم تدريس مسيرته الكروية ضمن منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، بداية من العام الدراسي 2021-2022، أي منذ ما يقارب العامين.

ولم يتم تدريس مسيرة محمد صلاح الكروية فقط في المناهج المصرية، بل أصبح محل دراسة في جامعة هارفارد الأمريكية، حيث علقت أنيتا إلبيرس، الأستاذة بجامعة هارفارد الأمريكية للأعمال، على الدراسة البحثية المنشورة عن النجم المصري محمد صلاح، وتفاصيل مفاوضاته مع نادي ليفربول لتجديد عقده.