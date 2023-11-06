لبنى عسل: «الوضع في فلسطين سيئ للغاية ولم أجد له وصفا»

قالت الإعلامية لبنى عسل، إنه ما زالت الأحداث مستمرة على أهالي قطاع غزة، رغم الدخول في الشهر التالي ولا يزال التصعيد مستمرا، مصحوبا بسقوط الضحايا والشهداء، جراء قصف جيش الاحتلال المنازل والمستشفيات ودور العبادة، موجهة التحية لأهل فلسطين قائلة: «شعب فلسطين، عظيم وجبار».

لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة

وأوضحت «عسل» خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم، عبر فضائية، أنه لم يعد هناك مكان آمن في قطاع غزة، ووتيرة الاعتداءات والمجازر في تصاعد مستمر، ووصل رقم الضحايا حتى الآن لأكثر من 10 آلاف شهيد، من بينهم 4 آلاف وأكثر أطفال ونساء قائلة: «الوضع لم أجد له وصف، وأصبح سيء للغاية».

كل شيء دمر بالكامل

وتابعت «عسل» أن كل شيء على الأراضي الفلسطينية دُمر بالكامل، ولم يعد هناك بنية تحتية، وغزة أصبحت في حصار كامل، بالإضافة إلى انتهاء الوقود والمياه ويتم استهداف أي شيء في غزة، قائلة: «جيش الاحتلال وصل رسالة للعالم أجمع بأن غزة لا تصلح للحياة مرة أخرى بسبب الدمار الذي حولها إلي مقبرة».