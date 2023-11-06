الأمين العام للأمم المتحدة: غزة أصبحت مقبرة للأطفال والنساء

أفاد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال، لافتًا إلى أن حجم الكارثة في غزة تحتم ضرورة وقف إطلاق النار.

مساعدات لإغاثة غزة

وأضاف جوتيريش: «نعمل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح».

وتابع: أن المجتمع الدولى يتحمل مسؤولية زقف التصعيد في غزة، مشيرًا إلى ضرورة إدخال الوقود إلى غزة.

واستكمل أنه يجب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون قيد أو شروط موضحًا أن أغلب ضحايا غزة من الأطفال والنساء.

قصص مأساوية في غزة

وأضاف جوتيريش أنه قد تأثر كثيرًا بالقصص المأساوية في قطاع غزة، ويجب علينا أن نجد مخرجا من الوضع المدمر في قطاع غزة.

وطالب جوتيريش بالوصول إلى حل الدولتين لتعزيز الأمن والاستقرار.

الإفراج عن سيدتين

وفي سياق آخر، نجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بتوافد أكثر من 400 من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني، و20 سيارة إسعاف تستعد لدخول المعبر لنقل الجرحى الفلسطينيين.