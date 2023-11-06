ضبط 59 مخالفة تموينية في الدقهلية اليوم

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملات تموينية مفاجئة بالأسواق والمخابز بالإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت عن ضبط 59 مخالفة تموينية.

وأوضح دايرة، في بيان له، أن الحملات التموينية جاءت من قبل مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من، بلقاس، ميت سلسيل، الجمالية، بندر المنصورة، أجا، إذ جرى المرور على عدد 45 مخبزا، من أجل التأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 32 مخالفة وإنذارا وهي:

عدد 2 محضر تجميع بطاقات.

عدد 12 محضر نقص وزن ما بين 8-29 جم.

عدد 5 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 11 محضر تصرف في دقيق بقيمة 91 شيكارة.

عدد 1 محضر توقف عن الإنتاج.

عدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

عدد 17 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 2 محضر سلع مجهولة المصدر.

عدد 3 محاضر شهادة صحية.

عدد 2 محضر سلع دون فواتير.

عدد 2 محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

عدد 1 محضر تجميع مقررات تموينية مواد بترولية.