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حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قرى الشرقية 

كتب:

نظيمة البحرواي
01:38 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
إزالة تعديات

إزالة تعديات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب فضلا عن رفع الأشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين الخدمات أمام المواطنين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصايد ودبيج ومركز الشرطة بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ما أسفر عن إزالة أعمدة خرسانية بدور ثان علوي داخل الحيز بدون ترخيص بقرية الحاج حسن، كما تم إزالة بناء في المهد على أرض زراعية بديرب البلد، وتم اتخاذ الإجراءات حيال المتعدين.

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بقلم نظيمة البحرواي