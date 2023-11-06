تكريم ميمي جمال وسميرة محسن ومحمد فهيم في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أعلنت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن المكرمين في الدورة الثامنة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

الفنانون المكرمون في مهرجان شرم الشيخ

من المقرر أن يتم تكريم نخبة كبيرة من نجوم الفن العربي والمصري من بينهم من مصر سميرة محسن وياسر صادق وميمي جمال ومحمد فهيم، ومن الكويت عبدالله عبد الرسول ومن سوريا أسعد فهد ومن السعودية عبد الإله السناني ومن تونس دليلة مفتاحي ومن عمان عماد الشنفري.

من هو أسعد فضة؟

واختارت إدارة المهرجان الفنان السوري القدير أسعد فضة ليكون «الشخصية العربية المكرمة» في الدورة الثامنة، وهو مولود في قرية بكسا في اللاذقية، وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما وحتى على خشبة المسرح قدم أعمالا مميزة، ومن أهم أعماله المسرحية : الأخوة كارمازوف ، دون جوان، لكل حقيقته، السيل، عرس الدم، الملك العاري، الغريب، ومن أفلامه القلعة الخامسة، حبيبتي ياحب التوت، قصة شرقية، الطحين الأسود، ومن المسلسلات بلقيس ملكة سبأ، المطاردة، الدبور، رجل الساعة.

جوائز أسعد فضة

حصل فضة على العديد من الجوائز منها أفضل ممثل وجوائز تقديرية من مهرجان دمشق السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، كما تم تكريمه في عام 2006 بتسمية «صالة المسرح القومي» في مدينة اللاذقية باسم «مسرح الفنان أسعد فضة، وحصل على جائزة أفضل ممثل عن دور فيلم (ليالي ابن آوى) في مهرجان دمشق السينمائي، وجائزة أفضل دور تاريخي عن دوره في مسلسل (العوسج) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون ، وجائزة تقديريه عن دوره في مسلسل (الجوارح) في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون.