أسعار ومواصفات 5 سيارات كهربائية في السوق.. منها «فولكس فاجن إي دي»

يرغب بعض المواطنين في امتلاك سيارات كهربائية، إذ باتت ضرورة ملحة مع التوجه العالمي الجديد للابتعاد عن مصادر الوقود الأحفوري ولخفض الانبعاثات من قطاع النقل بشكل عام.

ومع وجود جدل حول مدى فعالية استخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة، تسابقت كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات لإطلاق نماذج كهربائية حديثة بالكامل لإيفاء ذلك الغرض، وهو المجال الذي نجحت فيه شركة تسلا الأمريكية في حفظ نسبة كبرى من مبيعات السوق لوقت طويل، وتنشر «الوطن» أسعار أبرز السيارات الكهربائية المستعملة في مصر وأسعارها.

Chevrolet Menlo EV 2022 الكهربائية

ظهرت سيارة Chevrolet Menlo EV 2022 في الأسواق للمرة الأولى نتاج تعزيز التعاون الاستراتيجي الذي أقامته شركة شيفرولية قبل 3 أعوام مع «ديزني» في الصين، إذ أطلقت جنرال موتورز نسختها الجديدة من شيفروليه مينلو إي في، وهي أحدث طراز من طرازات الكروس أوفر الكهربائية.

ويبلغ سعر السيارة مستعملة في السوق المصرية مليون و450 ألف جنيه، ويبلغ معدل سير السيارة في الشحنة الواحدة 518 كيلومترا، وفي السيارة موتور 130 كيلو وات، وببطارية 61 كيلو وات من شركة كاتل، فيما يصل عزم السيارة لـ350 نيوتن ميتر، وتتمكن السيارة من التسارع من صفر لـ100 في 7 ثوان فقط.

جيتور X70

تعد جيتور X70 إحدى سيارات الكروس أوفر المُدمجة كبيرة الحجم، وتحوى7 مقاعد وهي صينية المنشأ، وتصنع بمصانع شيري الصيني، فيما دخلت السيارة للسوق المصرية منذ عامان عبر فئتين مُختلفتين بتجهيزات من الوكيل المحلي للعلامة «قصراوي جروب».

وعرضت السيارة للبيع كمستعمل بسعر بلغ مليون و150 ألف جنيه مصري، وتتمتع بوسائل الراحة ومرايات كهرباء وفرش قماش ومكيف وباور وريموت كنترول ونوافذ كهربائية امامية ونوافذ كهربائية خلفية ونظام الصوت ونظام الفرامل المانع للانغلاق - ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

Tesla Model 3 Long Range

نجحت عملاق صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» في حجز مكانا رائدا في صناعة السيارات الكهربائية، وهي الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية ونظيفة الطاقة، وتأسست في عام 2003، باسم تسلا تيمنا باسم المهندس مخترع الكهرباء نيكولا تسلا.

وعرضت سيارة Tesla Model 3 Long Range للبيع في مصر بسعر بلغ مليوني و600 ألف جنيه مصري.

فولكس فاجن إي دي 4 2022

تعد سيارة فولكس فاجن إي دي فور 2022 أحدى سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، وجرى إطلاقها مؤخرا من قبل شركة فولكس فاجن الألمانية، وشهدت السيارة الفاخرة انتشار ملحوظ ببعض الدول كمصر والإمارات والأردن، نظراً لما توفره من ثبات عالي أثناء القيادة والمساحة الواسعة، ومظهر خارجي مميز، وتكنولوجيا حديثة جرى تقديمها للسائق.

وبلغ سعر السيارة مليون و450 ألف جنيه مصري، حيث تتمتع السيارة بالكثير من وسائل الامان كالحسسات الخلفية، والوسادة الهوائية للسائق، والوسادة الهوائية للركاب، ونظام ESP، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحسسات أمامي.

فولكس فاغن باسات E-Lavida

تعد سيارة فولكس فاجن لافيدا إحدى أبرز السيارات الكهربائية المعروفة في السوق الصينية، إذ تعتبر لافيدا الكهربائية من إنتاج فولكس فاجن سايك، وهي إحدى السيارات السيدان التي تعتمد على منصة MQB مع بطارية CATL بمدى 278 كم في الشحنة.

ووصل سعر السيارة الفولكس مستعملة في السوق المصرية مبلغ 980 ألف جنيه، إحدى أرخص السيارات من طراز السيارات الكهربائية في مصر، وتتمتع بالعديد من وسائل الامان كالوسادة الهوائية للسائق، والوسادة الهوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وجنوط وكشافات ضباب ومثبت سرعة.