تعاون أهل سيناء على قلب رجل واحد لدعم مصابي غزة في العريش (فيديو)

استعرض برنامج الحياة اليوم، تقريرًا لقطات استمرار الدعم المعنوي والنفسي لمصابي قطاع غزة والمرافقين لهم داخل مستشفى العريش العام.

أهل سيناء يتعاونون على قلب رجل

وخلال التقرير أكد حجاج الصعيدي رئيس مكتب الحالات الإنسانية وخدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، عبر برنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة أن أهل سيناء جميعهم يتعاونون على قلب رجل، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، لمصابي أهالي غزة، وتجهيز فصائل الدم، بالاضافة إلي قيامهم لتجهيز أي احتياجات لأشقائنا الفلسطينيين:« أي شئ بيحتاجوه بيكون متوفر بفض الله».

أكفأ الأطباء في مصر

وتابع: «كل يوم بنستقبل مصابين جديد، وهناك تيم من أطباء من أكفأ الأطباء في مصر متواجدين لتقديم الإسعافات لهم، وهناك أطباء نفسيين متواجدين، لأن أغلب المصابين بيكون رفقتهم أطفال صغار».

قالت مواطنة أردنية فلسطينية تعيش في العريش متطوعة لخدمة المصابين: «الفلسطينيين صبروا وصمدوا، أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي ولن يتركوا أراضيهم مهما كان الثمن، وكل اللي تم مقابلتهم من أهالي المصابين، أكدوا أنهم سيعودون للدفاع عن أرضهم إلى آخر نفس في أرواحهم».