«بتلاتة جنيه بس».. اكشف واتعالج في مستشفى العريش العام

بثلاث جنيهات فقط تستطيع أن تكشف وتحصل على علاج، وتجري عملية جراحية، بالقسم الخارجي في العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام، وذلك على يد استشاريين متخصصيين في عدة تخصصات طبية قادمين من 4 جامعات مصرية في القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق.

الكشف في أكثر من 15 تخصصا

قال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن رسم الكشف بالعيادات الخارجية 3 جنيهات، وأن الدواء بالمجان، والكشف في أكثر من 15 تخصصا، منها الأطفال والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة والعيون، والمسالك البولية، والقلب، والأوعية الدموية، والجراحات التناسلية، ورسم المخ والقلب، والأشعة، والأيكو وغيرها من التخصصات الملحة.

الكشف على يد استشاريين قادمين من 4 جامعات مصرية

وأضاف «منصور»، لـ«الوطن»، أن الكشف يتم في العيادات الخارجية من الصباح حتى ما بعد الظهر، ويتم متابعة الكشف وإجراء عمليات للحالات التي يتم تحويلها للحجز في المستشفى أوقات المساء، وأيضا في أيام خاصة بالعمليات على يد الأساتذة الاستشاريين القادمين من الجامعات المصرية الكبيرة.

العمليات الجراحية مجانية على التأمين أو نفقة الدولة

بدوره، قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة مديرية الصحة بشمال سيناء، إن العمليات يتم تحويلها من العيادات الخارجية على قسم العمليات والحجز في المستشفى، ويتم تحديد موعد لإجراء العمليات على حسب تقرير الطبيب المختص، ويتم عمل إجراءات سريعة في الأوراق بعد الحصول على الكشف المسبق والحجز، وتتم العمليات على نوعين، إما على التأمين الصحي أو على نفقة الدولة، وتتم العملية بالمجان، ولذا يكون الكشف والعملية على يد كبار الاستشاريين بثلاث جنيهات، الكشف الأولي فقط.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، لـ«الوطن»، أن كشف الاستشاريين يتم بشكل أسبوعي، سواء في مستشفى العريش أو مستشفى بئر العبد، ويتم استقدام 15 تخصص، يصلون السبت، ويغادرون الخميس، عدا رسم القلب والأوعية الدموية فتكون طوال الأسبوع بما فيها الخميس والجمعة والسبت، وهي ضمن المبادرات المجانية التي تقدمها الدولة للمرضى من أهالي سيناء.