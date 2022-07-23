وفاة مسنة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى العريش العام

توفيت سيدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا بقسم الحجز بمستشفى العريش العام، وقال مصدر طبي إن السيدة كانت تشتكي من ضيق في التنفس وانسداد في الشعب الهوائية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وجرى حجزها بمستشفى العريش العام؛ لتلقي العلاج بقسم الحجز، إلا أنها توفيت بسبب تأخر حالتها الصحية.

4 وفيات بسبب كورونا خلال أسبوع

وأعلنت مديرية الصحة والسكان في شمال سيناء، في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 4 حالات خلال أسبوع، والسيدة المسنة ضمن الحالات المتوفية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وخضعت لعمليات الحجز والعلاج بمستشفيات شمال سيناء، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعملية الغسل والتكفين والدفن وإنهاء إجراءات الدفن والوفاة.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء في بيان له، إنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية، بجانب دفن الحالة المتوفية في مقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرتها.

مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

بدورها طالبت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر انتشار فيروس كورونا، وقال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة في مستشفى العريش العام، في تصريح صحفي له، إن حالات كورونا في تزايد وتصل إلى المستشفى حالات يجرى حجزها، وأخرى يتم عزلها منزليًا.