بالأرقام.. ماذا فعل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء العدوان؟

بعد مرور شهر كامل على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، ارتكب العدوان مجازر في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأسفر عن آلاف الشهداء والضحايا.

وبحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالأرقام.

وصل عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان إلى 10581 شهيدًا، بينهم 4412 طفلا، 2761 سيدة، ووصل عدد الفلسطينيين تحت الأنقاض إلى 2411 شخصا، وعدد الإصابات يصل إلى 28137 شخصا.

مليون و520 ألف نازح منذ بدء العدوان

كانت نتيجة القصف المستمر من قوات الاحتلال في قطاع غزة إلى 1.520.000 نازح، ودمر الاحتلال 51100 وحدة سكنية بشكل كلي، بينما 153000 بشكل جزئي، وقام الاحتلال بتدمير 109 مقر صحفي، وتدمير 194 مدرسة.

تدمير 111 مستشفى ومنشأة صحية

بينما وصل عدد المنشآت الصناعية التي دُمرت بالكامل إلى 740، وقام الاحتلال بتدمير 61 مسجدا و3 كنائس، واستهدف الاحتلال تدمير 2920 من الكوادر الصحية، و111 منشأة صحية ومستشفى، بينما استهدف الاحتلال 46 صحفيًا منذ بدء العدوان على قطاع غزة، بحسب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.