أستاذ سياسة بجامعة القدس: مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة مرتين في أحداث غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر تعتبر فلسطين قضية أمن قومي، ويكفي أنها استخدمت الدبلوماسية الخشنة مرتين، المرة الأولى عندما أصرت على عدم السماح لحاملي الجنسية الأجنبية بمغادرة قطاع غزة، والمرة الثانية منع مغادرتهم أمس إلا بخروج المصابين من قطاع غزة.

«الرقب»: ما كانت تتوقعه مصر حدث بشكل أساسي

وأضاف «الرقب» خلال مداخلته على قناة «اكسترا نيوز»، أن مصر تمارس خطوات مهمة جدًا، فهي تعمل منذ اللحظة الأولى، على كل مؤسسات المجتمع الدولي، لوقف إطلاق النار في غزة، وما كانت تتوقعه مصر حدث بشكل أساسي، والخوف من أن يكون الانفجار يدفع باتجاه، مزيدًا من الدماء في المنطقة.

«الرقب»: الوضع في قطاع غزة بغاية الخطورة

وتابع «الرقب» أن الوضع في قطاع غزة بغاية الصعوبة والخطورة، لأن الاحتلال قسم غزة بشكل كلي، إلى شمال وجنوب.