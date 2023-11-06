الخارجية الأمريكية: التصريح الإسرائيلي بشأن الضربة النووية على غزة غير مقبول

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن الضربة النووية المحتملة على غزة غير مقبولة.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه ليس بإمكاننا تحديد مدة الهدنة الإنسانية في الوقت الحالي، وتحدثنا مع إسرائيل عن ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، وعلى إسرائيل أن تميز بين المدنيين وحماس في عملياتها العسكرية.

كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، دعا إلى استخدام القوة الباطشة وغير المتناسبة لتلقين حماس درسا بأن «الإرهاب لا يجدي»، لافتا إلى أن «أي عاقل يدرك أن الحديث عن قنبلة ذرية هو تعبير مجازي، لكن يجب استخدام قوة هائلة وغير متناسبة ضد الإرهاب في قطاع غزة حتى يدرك النازيون أن الإرهاب غير مجدٍ، ومن الواضح أن إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين سالمين معافين».