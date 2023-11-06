رئيس وزراء فلسطين الأسبق: أي حديث عن غزة لا يشمل وقف إطلاق النار فهو ثانوي

أكد الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق، أن أولوياتنا الحالية هي وقف إطلاق النار والعدوان في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويجب تمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، طالب بدخول المساعدات، لكنه لم يتطرق إلى سبب تحكم حكومة الاحتلال الفاشية في المساعدات.

ولفت إلى أن أي حديث الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعلق بوقف إطلاق النار فهو حديث ثانوي، فالنقطة الأساسية هي وقف العدوان الآن بشكل أساسي، وغير ذلك يأتي في مراحل لاحقة.

ما يحدث في غزة ما هو إلا عملية إبادة

وأشار فياض، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ممارسات بشعة في الضفة الغربية، وليس في غزة فقط، ونقطة الارتكاز الأساسية تتمثل في وقف القصف الإسرائيلي العشوائي على قطاع غزة، وما يحدث في الشعب الفلسطيني ما هو إلا حرب إبادة.