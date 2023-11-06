ضبط مخزن سلع غذائية دون ترخيص بوسط الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنة بناء على بتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المحلات والمخازن.

ضبط مصنع سلع غذائية

وأشار القلش، إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة، بالاشتراك مع الحملة المكثفة لحي وسط بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

- ضبط مخزن سلع غذائية تابع لمطعم شهير بوحدة سكنية دون ترخيص من الجهات المختصة، وتم النحفظ على الأصناف والكميات الآتية:

- 600 كيلو جرام أرز بسمتي

- 250 كيلو مخلل علب

- 25 جركن زيت زني الجركن 20 لتر

- 61 كيلو لحوم وفراخ متبلة

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.