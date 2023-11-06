مجلس الشئون الأفريقية: علاقة مصر وجنوب السودان تقوم على الشراكة الاستراتيجية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تقوم على سياسة شراكة استراتيجية في إطار التعاون الاستراتيجي وهي مرحلة متقدمة فيما يتعلق بتصنيفات الشراكات الاستراتيجية، موضحَا أن التعامل بين الدولتين يشمل العديد من المسارات كالمسار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويقصد بها التعليم والصحة، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي قدمت الدعم لجنوب السودان في هذه المجالات.

مذكرة تفاهم بين مصر وجنوب السودان تهتم بعدة مسارات

وأضاف حليمة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك إشارة في كلمة «سلفا كير» رئيس جنوب السودان إلى أن هناك مذكرة تفاهم بين البلدين، إن هذه المذكرة عدد من النقاط والتي تبين التزام كل طرف تجاه الطرف الأخر فيما يتعلق بكاف المسارات موضوع المذكرة، وأهمها التركيز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي وبالأخص بناء القدرات في الصحة والتعليم.

وتابع بأنه قد حدث تشاور وتوثيق بين الطرفين في قضايا ذات أهمية بالغة بالنسبة لهما وعلى رأسها قضية السودان وما يجري من تطورات خلالها، كان للدولتين تحرك منذ بداية الأزمة في محاولة للقيام بدور وساطة كما كان هناك تركيز كبير من جانب الرئيس السيسي على هذا الموضوع.