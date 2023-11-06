رقم خرافي لعدد قنابل الاحتلال الإسرائيلي على غزة.. أكبر من هيروشيما

31 يومًا كاملًا مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والقصف المستمر دون رحمة، واستهداف آلاف المدنيين والأطفال والنساء، 31 يومًا لم تتوقف صواريخ وقنابل الاحتلال عن السقوط فوق المباني والمنشآت الحيوية وأماكن تجمع النازحين الفلسطينيين، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن إسرائيل ألقت 25 ألف طن من القنابل على غزة.

وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عبر موقعه الرسمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت 25 ألف طن من القنابل على قطاع غزة خلال شهر منذ بداية العدوان، وهو ما يعادل حوالي قنبلتين في هيروشيما.

قنابل الاحتلال على غزة أقوى 1.5 مرة من قوة انفجار هيروشيما

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قنبلة هيروشيما تعادل 15 ألف طن من القنابل، بينما ما تم إلقاؤه فوق قطاع غزة وصل إلى 25 ألفا، أي أقوى 1.5 مرة قوة انفجار هيروشيما موضحًا أنه قد تضرر أكثر من نصف الوحدات السكنية في قطاع غزة بأكمله.

وزير الدفاع الإسرائيلي: 10 آلاف قذيفة سقطت على غزة

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أعلن في بداية شهر نوفمبر الجاري، قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلى ألقى أكثر من عشرة آلاف قذيفة على غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.