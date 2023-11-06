عضو التحالف الوطني: مأساة غزة لا توصف.. ومصر تقدم أكبر قدر من المساعدات

قال محمد سيف عضو التحالف الوطني، للعمل الأهلي التنموي، إنه منذ بدء الأزمة في فلسطين، والعمل متواصل 24 ساعة، وعندما أشارت القيادة السياسية إلى أن مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة سيكون لها دور، تم إطلاق القافلة الأولى، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة، بتجميع أكبر عدد من أكياس الدم.

«سيف»: الوضع في غزة لا يوصف

وأضافت «سيف» خلال مداخلتها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الوضع في غزة صعب جدًا، ولا يمكن وصفه، لذا نقدم الدعم بشكل مستمر وبقدر المستطاع، وتقدم مصر أكبر عدد من المساعدات، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، وكل ما يلزم سكان فلسطين.

«سيف»: الأزمة التي تعيشها في فلسطين يشعر بها شعب مصر

وتابع «سيف» الأزمة التي تعيشها في فلسطين، يشعر بها شعب مصر، وهناك عدد كبير جدًا من المتطوعين، دون طلب منهم، من أجل الوصول بالمساعدات إلى قطاع غزة، ويتم التنسيق على أعلى مستوى، بين كافة المؤسسات.