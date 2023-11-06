مستشار رئيس فلسطين: إسرائيل ذراع أمريكا لتنفيذ مخططاتها في المنطقة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لم تفشل خلال جولته بالمنطقة، إذ إنه جاء وهو يحمل برنامجا ومشروعا وضعته على طاولة الحكومة الإسرائيلية، وهي تنفذها، ولم يطلب هدنة إنسانية، والقرار ليس في إسرائيل ولكن في واشنطن.

إسرائيل وحدها تستطيع إيقاف هذا العدوان

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الرئيس الفلسطيني قال للوزير الأمريكي إن إسرائيل وحدها تستطيع إيقاف هذا العدوان، ولم يجب عليه لأنه يعرف أن هذه هي الحقيقة.

وأوضح أن إسرائيل لا تملك قرارها، ولكن من يملك القرار هي أمريكا، وإسرائيل ليست أكثر من ذراع تنفيذي للإدارة والمخططات والسياسات الأمريكية.

غزة مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية

وأشار إلى أن غزة هي مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية كما الضفة الغربية والقدس، وكل ما قيل ونشر في وسائل الإعلام عن مناقشة تفصيلات وخطط ومنظمات ومرحلة انتقالية كل هذا الحديث عار من الصحة.