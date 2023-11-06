غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي فجرا بسبب الشبورة 

أعلنت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وذلك لليوم الثالث على التوالي بسبب الظاهرة الجوية التي تسبب إعاقة للرؤية على الطرق.

أسباب غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي

وبحسب بيان رسمي من محافظة الإسكندرية، فإن القرار جاء بناءً على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

تحذيرات لقائدي السيارات بسبب الشبورة المائية

وتهيب محافظة الإسكندرية، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كل التدابير اللازمة.

يذكر أنه قد جرى غلق ذات الطريقين الصحراوي والساحلي الدولي خلال يومين وغدا يكون اليوم الثالث، فيما جرى التشديد على قائدي السيارات بعد فتحه ببدء التحرك بهدوء وبالسرعة القانونية مع الانتهاء التدريجي للشبورة المائية، والالتزام بزيادة مسافات الأمان بين السيارات واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وفتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة، مع استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر غيرهم بوجودهم على الطريق.