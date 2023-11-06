حمو بيكا يرزق بمولودته الأولى ويطلق عليها اسم تاج (صورة)

رزق مغني المهرجانات الشهير حمو بيكا، بمولودته الأولى، وكشف عن هذا الأمر من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حمو بيكا يرزق بمولودته الجديدة

وشارك حمو بيكا جمهوره صورة وهو يحمل مولودته الجديدة التي أطلق عليها اسم تاج، وعلق عليها قائلا: «ألف حمد وشكر ليك يا رب، ربنا رزقني بتاج حمو بيكا، ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ، ويرزقني برزقها واشوفها احسن الناس يارب».